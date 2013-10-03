Путін хоче, щоб мігранти працювали тільки там, де не хочуть росіяни

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час зустрічі з активом партії влади «Єдина Росія».

«З погляду економічних інтересів країни в деяких галузях дійсно важко обійтися без робочої сили з боку, але в окремих напрямках можна заміщати місцевими громадянами», - сказав Путін.

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Він відзначив, що, наприклад, у торгівлі не важко знайти місцевих жителів. «На будівництвах, напевно, так (не можна обійтися без мігрантів) – треба прямо сказати важка і не така вже високооплачувана робота», - сказав Путін і додав, що в цьому питанні потрібно розбиратися.

Путін підкреслив, що залучення мігрантів пов`язане з необхідністю вирішення економічних проблем, і в цьому питанні відповідним відомствам разом з депутатами треба замислитися.