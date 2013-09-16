Майже половина росіян вважають «Єдину Росію» партією шахраїв і злодіїв

Так, згідно з даними опитування, що проводилося аналітичним центром « Левада-Центр» в останні роки, респондентів, які дотримуються цієї думки, стабільно більше, ніж тих, хто з цією думкою не згоден.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним у серпні 2013 року, абсолютно згодні з твердженням про те, що «ЄР» є партією шахраїв і злодіїв, 14% опитаних, а «швидшетак » - 30%.

При цьому 24% відповідають на запитання: «швидше ні». Ще 11% повністю впевнені в тому, що партія влади складається з чесних людей.

Опитування проведене 23-26 серпня 2013 за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1601 чоловік віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни.

Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Словосполучення «партія шахраїв і злодії » закріпилося щодо «Єдиної Росії» після того, як відомий російський блогер Олексій Навальний вжив його в ефірі радіостанції «Фінам FM».

Вираз став настільки популярним і крилатим в середовищі противників російської влади, що його після виборів до Держдуми прокоментував навіть Володимир Путін