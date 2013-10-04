Італія оголосила жалобу за потонулими мігрантами

Під час катастрофи, яка сталася в ніч на 3 жовтня, на борту корабля перебували громадяни низки африканських країн, у тому числі Сомалі, Еритреї та Гани. Береговій охороні вдалося врятувати близько 150 осіб. Більше двохсот вважаються зниклими безвісти, повідомляє Lenta.ru.

На тему: ЗМІ: В Італії затонуло судно з 500 біженцями, 250 зникли безвісти

Судно загорілося і затонуло. За однією з версій пожежу спровокували самі африканці, які спробували привернути увагу італійських прикордонників, почавши палити ковдри на борту судна. За іншою версією, причиною загоряння стало коротке замикання.

Італійський острів Лампедуза розташований у відносній близькості від берегів Лівії і Тунісу, що робить його популярним напрямком серед нелегалів з ​​Африки, які розраховують дістатися до Європи. Ні уряд Італії, ні ЄС поки що ніяк не можуть впоратися з цією проблемою.