Росія розпочала створення нового комплексу балістичних ракет

Росія розпочала створення нового ракетного комплексу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), повідомив РІА Новости начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Юрій Балуєвський.

"Потенціал у Росії є, і нові ракети створюватимуться і вже створюються", - сказав він.

Командувач Ракетними військами стратегічного призначення генерал-полковник Микола Соловцов заявив 14 грудня, що в Росії може бути прийняте рішення про створення нового комплексу міжконтинентальних балістичних ракет.

Відповідаючи на запитання про терміни постановки на бойове чергування створюваного комплексу, Балуєвський запропонував почекати, коли комплекс буде прийнятий на озброєння.

"Тополь-М" - це порівняно молода ракета, і її модифікація - морська ракета "Булава", теж зовсім молода ракета. Я не бачу необхідності, щоб нам просто завтра треба було мати третю ракету, хоча життя не зупиниш", - сказав начальник Генштабу РФ.

Потенціал у нас є, на таланти Росія не бідна. Тому щодо нових ракет я не виключаю, навіть вважаю, що вони будуть", - підкреслив він.

Балуєвський розповів, що напередодні був присутній на "закритому" врученні премій уряду Росії за досягнення в галузі науки. Премії вручалися за розробки в галузі науки та оборони. Зал у Будинку уряду був цілковито заповнений, і майже третина нагороджених були люди до 40 років, наголосив начальник Генштабу.