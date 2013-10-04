Асад звинуватив Туреччину в загибелі тисяч сирійців

В інтерв`ю турецькому телеканалу Президент Асад звинуватив прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у відповідальності за загибель десятків тисяч сирійців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Він також поклав на Туреччину провину за руйнування об`єктів інфраструктури у Сирії та сприяння зростанню напруженості на Близькому Сході.

Туреччина з самого початку громадянської війни підтримує сили опозиції в Сирії.