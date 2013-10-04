Асад звинуватив Туреччину в загибелі тисяч сирійців
22:33, 04 жовтня 2013Світ
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Президент Сирії Башар Асад заявив, що Туреччина дорого заплатить за свою участь в громадянській війні в його країні.
Асад звинуватив Туреччину в загибелі тисяч сирійців
В інтерв`ю турецькому телеканалу Президент Асад звинуватив прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у відповідальності за загибель десятків тисяч сирійців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Він також поклав на Туреччину провину за руйнування об`єктів інфраструктури у Сирії та сприяння зростанню напруженості на Близькому Сході.
Туреччина з самого початку громадянської війни підтримує сили опозиції в Сирії.
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