ЗМІ: Сирійські опозиціонери почали війну один проти одного

Як повідомляє France Presse з посиланням на сирійських правозахисників, бойовики організації "Ісламська держава Іраку і Леванту", воюючою в Сирії іракської гілки "Аль- Каїди", атакували базу "Джубхат Ан-Нусра" у місті Шададі. Іракські бойовики взяли базу під контроль і захопили зброю і пальне, передає Росбалт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що 14 вересня терористична організація "Ісламська держава в Іраку та Сирії" з "Аль- Каїди" починає бойові дії проти колишніх союзників - Вільної сирійської армії.

Як пише арабська газета "Ель- Ватан ель -Арабі" з посиланням на заяву угрупування на одному з екстремістських сайтів, бойовики організації проведуть каральну операцію під назвою "Боротьба зі злом " проти Вільної армії в районі східного передмістя Алеппо. Повідомляється , що кампанія буде спрямована проти агентів сирійського режиму і тих в рядах Вільної армії, хто організовує напади на активістів " Ісламської держави".