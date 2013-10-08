Капітан Costa Concordia навмисне підвів лайнер до берега

Про це заявив у понеділок під час допиту свідків на процесі у справі про корабельну аварію Джованні Іаккаріно, помічник капітана, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За його словами, траєкторія руху була змінена з 5 миль до 0,5 миль від Джильо. Правилами передбачено, що лайнери повинні проходити на великій відстані від острова, по центру протоки, що відокремлює його від Тірренського узбережжя. За свідченням Іаккаріно, Скеттіно хотів проробити подібний маневр ще тижнем раніше, проте тоді не дозволяли погодні умови.

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Лайнер Costa Concordia з 4,2 тис. пасажирами і членами екіпажу здійснював круїз Середземномор'ям, коли вночі на 14 січня 2012 напоровся на риф. В результаті катастрофи загинули 32 людини.

Головним фігурантом у цій справі є капітан судна Франческо Скеттіно, якого звинувачують в ненавмисному вбивстві, затопленні судна, злочинній халатності та затримках в оголошенні евакуації.

17 вересня 2013 лайнер після 600 днів, які він провів на боці, поставили на кіль. Тепер лайнер можна роздивитися повністю - капітанський місток, каюти. Але 600 днів на боці на рифах виявилися для лайнера смертельними: корпус безнадійно деформований. При цьому останки зниклих безвісти поки не виявлені.