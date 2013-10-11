У Кембриджі програму російської мови замінили на безкоштовні курси української

У рамках програми україністики, яка була створена в 2008 році на основі кафедри славістики Університету Кембриджу, в нинішньому навчальному році були запущені безкоштовні курси української для всіх студентів закладу, пише Кореспондент.

Як повідомляється на сторінці навчального закладу, викладання української на різних рівнях складності почалося зі стартом осіннього триместру (Michaelmas Term).

Водночас на сайті кафедри вказано, що програма російської мови більше не пропонується.

Програма україністики пропонує студентам Кембриджа безкоштовно оволодіти українською мовою на трьох рівнях - початковому, середньому і просунутому.

Після проходження всіх рівнів слухачі курсів повинні глибоко розуміти українську лексику та граматику, точно використовувати слова, читати оригінальну літературу, а також розбиратися в культурі України.

У кінці року слухачі повинні скласти тест на вміння розпізнавати на слух українську мову, а також здати письмову роботу, яка перевіряє знання граматики і навички висловлювання українською.