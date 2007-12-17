Наступник Путіна отримав у спадок план

VIII з`їзд "Єдиної Росії" офіційно висунув першого віце-прем`єра Дмитра Медведєва на пост президента Росії, повідомляє "Інтерфакс".

Раніше, виступаючи на з`їзді, чинний президент Володимир Путін прийняв пропозицію Дмитра Медведєва у разі його перемоги очолити уряд. Лідер "Єдиної Росії" Борис Гризлов, заявив, що "партія влади", що має конституційну більшість в Думі, "безумовно, підтримає" кандидатуру Путіна на прем`єрський пост.

Медведев пообіцяв, ставши президентом, керуватися в своїй роботі планом Путіна. За його кандидатуру проголосували 478 делегатів з`їзду. Проти поданий всього один голос.

10 грудня про намір висунути Дмитра Медведєва в президенти заявили лідери одразу чотирьох партій: "Єдина Росія", "Справедлива Росія", Аграрна партія і "Громадська сила". Володимир Путін, у свою чергу "цілком і повністю" підтримав кандидатуру віце-прем`єра.

Лента.ру