Біля узбережжя Олександрії затонув пором з 150 нелегальними мігрантами

Пором із нелегальними мігрантами затонув сьогодні біля побережжя Середземного моря на захід від Александрії в Єгипті, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За інформацією, що надходить, на цей час рятувальники витягнули з води тіла 12 загиблих, 116 чоловік врятовано, зокрема 40 сирійців, 72 палестинці та четверо єгиптян. Всі вони доставлені на військово-морську базу Рас ет-Тін.

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Всього на борту затонулого судна перебувало 150 чоловік із арабських країн, включаючи громадян Єгипту. Куди прямував пором, не повідомляється. За фактом події проводиться перевірка.