Обама не схвалює ідею короткострокового підвищення "стелі" боргу

Про це сказав журналістам у п'ятницю прес-секретар Білого дому Джей Карні.

"Це приведе нас туди, звідки ми почали, прямо перед Днем подяки і сезоном шопінгу ... Ми не думаємо, що це правильний шлях, по якому варто рухатися", - сказав Карні, пише РІА Новости.

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За його словами, чергові бюджетні переговори в передсвятковий сезон стануть проблемою для бізнесу і споживачів.

"Президент вважає, що потрібно розширити ліміт на більший термін, ніж цей", - сказав Карні.

США теоретично загрожує дефолт 17 жовтня, якщо Обама і республіканці в конгресі не домовляться про підвищення $ 16,7-трильйонного "стелі" на запозичення.