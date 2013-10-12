Обама не схвалює ідею короткострокового підвищення "стелі" боргу
04:01, 12 жовтня 2013Світ
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Президент США Барак Обама не схвалює ідею підвищення "стелі" держборгу на 6 тижнів, запропоновану республіканцями
обамаПрезидент вважає, що потрібно розширити ліміт на більший термін, ніж 6 тижнів / Фото: article-3.com
Про це сказав журналістам у п'ятницю прес-секретар Білого дому Джей Карні.
"Це приведе нас туди, звідки ми почали, прямо перед Днем подяки і сезоном шопінгу ... Ми не думаємо, що це правильний шлях, по якому варто рухатися", - сказав Карні, пише РІА Новости.
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За його словами, чергові бюджетні переговори в передсвятковий сезон стануть проблемою для бізнесу і споживачів.
"Президент вважає, що потрібно розширити ліміт на більший термін, ніж цей", - сказав Карні.
США теоретично загрожує дефолт 17 жовтня, якщо Обама і республіканці в конгресі не домовляться про підвищення $ 16,7-трильйонного "стелі" на запозичення.
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