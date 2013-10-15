ЗМІ: Раптові снігопади в США вбили близько ста тисяч корів

Стада корів паслися на літніх пасовищах, коли прийшов невластивий для жовтня холодний циклон, що супроводжується снігопадами. Тварини через холод і сильний вітер, пориви якого сягали 112 кілометрів на годину, розбрелися на багато кілометрів по полях, де падали знесилены і вмирали .

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Коли погода покращилася і сніг розтанув, під ним були тисячі загиблих тварин, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS.

За попередніми даними, збиток фермерів в Південній Дакоті оцінюється в 1,25 мільйона доларів.

Минулого тижня на штати Середнього Заходу - Південну Дакоту, Небраску, Айову, Вайомінг і Колорадо налетіли сильні снігопади, які стали причиною загибелі чотирьох людей. В окремих районах випало до 120 сантиметрів опадів, відбулися збої в подачі електрики через обрив проводів, деякі дороги були перекриті.