ЗМІ: Раптові снігопади в США вбили близько ста тисяч корів
Фермери американського штату Південна Дакота повідомили про загибель близько 100 тисяч корів через сильні снігопади
Стада корів паслися на літніх пасовищах, коли прийшов невластивий для жовтня холодний циклон, що супроводжується снігопадами. Тварини через холод і сильний вітер, пориви якого сягали 112 кілометрів на годину, розбрелися на багато кілометрів по полях, де падали знесилены і вмирали .
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Коли погода покращилася і сніг розтанув, під ним були тисячі загиблих тварин, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS.
За попередніми даними, збиток фермерів в Південній Дакоті оцінюється в 1,25 мільйона доларів.
Минулого тижня на штати Середнього Заходу - Південну Дакоту, Небраску, Айову, Вайомінг і Колорадо налетіли сильні снігопади, які стали причиною загибелі чотирьох людей. В окремих районах випало до 120 сантиметрів опадів, відбулися збої в подачі електрики через обрив проводів, деякі дороги були перекриті.