Фідель Кастро задумався про відставку

Кубинський лідер Фідель Кастро вперше заявив про можливість своєї відставки. Про це йдеться у його листі, який зачитав диктор державного телебачення країни. У ньому 81-річний Фідель каже, що вбачає свій обов‘язок у тому, щоб дати дорогу молодим, а не чіплятися за владу.

Кастро не з‘являвся на публіці вже майже півтора року відтоді, як переніс операцію на кишечнику. Подробиці його хвороби не розкривають, але публіці кілька разів демонстрували фото- та відеокадри, на яких Кастро виглядав доволі активним. Торік Фідель тимчасово передав керування країною своєму 76-річному братові – Раулю Кастро. Однак формально всі партійні та державні посади зберігав за собою.

Нинішня заява – перша ознака того, що Фідель Кастро припускає можливість залишити ці посади.

ICTV