Смертник підірвав 16 військових поблизу Дамаска

Щонайменше, 16 військовослужбовців загинули під час теракту неподалік від Дамаска.

Як повідомляє РІА «Новости», інцидент стався поблизу контрольно-пропускного пункту на дорозі між містами Млеха і Джарамана, де останнім часом відбувалися сутички урядових сил і збройної опозиції, яка намагається повалити владу президента Башара Асада. Вибух скоїв терорист смертник, який під'їхав до військових на замінованому автомобілі. За попередніми даними, терорист входив до фронту "Ан-Нусра", близької до "Аль-Каїді" радикальної організації.

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Протистояння влади Сирії і збройної опозиції, в лавах якої діють радикально налаштовані елементи, не припиняється з березня 2011 року. Жертвами конфлікту стали понад 100 тисяч людей.