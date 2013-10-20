У Сирії смертник підірвався у вантажівці з 1,5 тонни вибухівки, 30 загиблих

Унаслідок вибуху в сирійському місті Хама, що розташоване в центральній частині країни, сьогодні загинули 30 осіб, поранення дістали ще кілька десятків

Як передає ИТАР-ТАСС, за інформацією національного агентства САНУ, бойовик-смертник, що керував вантажівкою з 1,5 тонни вибухівки, підірвав себе на одній зі жвавих автотрас. На тему: Смертник підірвав 16 військових поблизу Дамаска За даними спостерігачів, мішенню терориста був армійський контрольно-пропускний пункт.

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