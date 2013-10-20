Померла вдова югославського лідера Йосипа Броза Тіто

Про це повідомляє РІА Новости.

"Йованка Броз була госпіталізована у важкому стані 23 серпня. Незважаючи на зусилля лікарів, вона померла сьогодні об 11.45 внаслідок зупинки серця", - сказали в клініці.

Йованка Броз стала третьою офіційною дружиною Тіто в 1952 році. До цього вона шість років була його секретарем. Після смерті чоловіка в 1980 році Йованка була ізольована від суспільства. Тодішня влада прийняла закон, що позбавив вдову Тіто права на майно, яке проголошувалося державним. Цей закон скасували в 1999 році, проте Йованка Броз не змогла відсудити нічого у держави, оскільки, за словами її представника, суд втратив відповідні документи.

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Вдова Тіто отримала від влади Сербії посвідчення особи та паспорт лише в липні 2009 року. Таким чином, вона близько 30 років прожила без особистих документів. Жінка практично не мала у своєму розпорядженні особистого майна. Вілла в престижному районі Бєлграда Дєдіна, де вона проживала останні десятиліття, за весь цей час не ремонтувалася.

Раніше сербські ЗМІ поширили інформацію, що жінка страждає на рак шкіри і деякі інші хвороби, але до останнього моменту відмовлялася лікуватися, а її переміщення до лікарні стало можливим тільки після того, як вона фізично не змогла чинити опір госпіталізації. Тоді вона була поміщена в центр екстреної допомоги клінічного центру. Останнім часом з'являлася інформація про погіршення її стану.

Повідомлялося, що вдова Тіто хотіла бути похована поряд із чоловіком у мавзолеї "Дім квітів" на території Музею історії Югославії у Бєлграді.