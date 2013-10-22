У Неваді учень застрелив свого вчителя-ветерана і наклав на себе руки

Внаслідок стрілянини на території школи в американському штаті Невада загинули викладач і учень.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Скай Ньюс», учень застрелив викладача математики й покінчив життя самогубством. Під час інциденту постраждали двоє школярів, одному з яких довелося зробити термінову операцію. Причини події з'ясовуються.

Загиблий вчитель був ветераном. Він кілька разів відправлявся до Афганістану.

Як повідомлялося, кількість масових розстрілів у США потроїлася.