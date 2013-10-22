У Неваді учень застрелив свого вчителя-ветерана і наклав на себе руки
08:53, 22 жовтня 2013Світ
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Постраждали ще два школярі.
Учень застрелив вчителя-ветерана Фото © Fotolia
Внаслідок стрілянини на території школи в американському штаті Невада загинули викладач і учень.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Скай Ньюс», учень застрелив викладача математики й покінчив життя самогубством. Під час інциденту постраждали двоє школярів, одному з яких довелося зробити термінову операцію. Причини події з'ясовуються.
Загиблий вчитель був ветераном. Він кілька разів відправлявся до Афганістану.
Як повідомлялося, кількість масових розстрілів у США потроїлася.
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