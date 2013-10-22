У Медведєва кажуть, що Онищенка поки ніхто не звільняв

Розпорядження про відставку глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було; рішення, чи залишиться він керівником відомства або на цей пост буде призначено іншу кандидатуру - в компетенції прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, повідомила телефоном з Пекіна прес-секретар глави російського уряду Наталія Тімакова, пише РІА Новости.

"Розпорядження про відставку Онищенко не підписано. Такого документа немає", - сказала Тімакова.

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Вона зазначила, що в Онищенка дійсно закінчується термін перебування на держслужбі. "Рішення про те, чи залишиться він на своїй посаді або на цей пост буде призначено іншого кандидата - в компетенції прем'єр-міністра", - уточнила Тімакова.

Раніше віце-прем'єр Ольга Голодець заявила, що Онищенко йде з посади глави Росспоживнагляду у зв'язку із закінченням терміну повноважень, а новим керівником відомства буде призначено його заступника Ганну Попову.