Онищенко залишає посаду глави Росспоживнагляду

"У Геннадія Григоровича Онищенко закінчився термін повноважень на посаді глави Росспоживнагляду, у зв'язку з чим він залишає цей пост. Новим главою відомства буде призначена заступник керівника Росспоживнагляду Анна Попова " , - заявила Голодець журналістам у Пекіні, коментуючи повідомлення про можливу відставку Онищенко. Вона підкреслила, що Попова - "кваліфікований лікар і хороший спеціаліст" , передає РІА Новости.

У Росії 63-річний Онищенко запам'ятався своєю непримиренною боротьбою з шкідливими звичками населення та епідеміями різноманітних хвороб, включаючи свинячий і пташиний грип, а також гучними публічними заявами. Одним з таких заяв стала фраза Онищенко, яка прозвучала в ефірі однієї з радіостанцій, про те, що сам він не хворів вже кілька десятків років.

В історію ж міжнародних відносин Онищенко увійде завдяки заборонам на імпорт до Росії різноманітних продуктів харчування, у тому числі вина, мінералки та молочної продукції, з ряду країн. На адресу чиновника нерідко сипалися докори в тому, що деякі обмеження Росспоживнагляду, яким він керував майже десять років, могли мати швидше зовнішньополітичні, ніж санітарні передумови.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року Росспоживнагляд під керівництвом Онищенко ввів заборону на ввезення продукції Roshen до Росії. Росспоживнагляд відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик - київської, вінницької, маріупольської і кременчуцької, і виявив порушення щодо якості та безпеки. Повідомлялося, що продукція не відповідала нормативам за вмістом жирів і органолептики, мала відхилення за показниками якості. Крім того, в молочному шоколаді "Рошен" був нібито виявлений бензопірен (речовина першого класу небезпеки).

Головний санітарний лікар Росії неодноразово підкреслював, що претензії до кондитерських виробів компанії Roshen виникли через якість продукції і не варто шукати в забороні на ввезення українських цукерок в РФ політичного компоненту.