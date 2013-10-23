У Лондоні похрестили принца Джорджа

Останньою в палац, відповідно до протоколу, прибула прабабуся Джорджа, королева Великобританії Єлизавета Друга.

Обряд хрещення спадкоємця британського престолу принца Кембриджського Джорджа пройшов в Королівській каплиці лондонського палацу Сент-Джеймс, повідомляє РІА Новости.

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Герцог і герцогиня Кембриджські вітали королівську пару і принца Чарльза з герцогинею Корнуольська Каміллою біля входу до церкви.

Тримісячний принц Джордж, одягнений в традиційне мереживне платтячко, також "привітався" з королевою, помахавши їй рукою. Він викликав захват у кореспондентів своїм спокоєм і пухкими щоками.

Обряд здійснив архієпископ Кентерберійський. Церемонія, що пройшла в Королівській каплиці палацу Сент-Джеймс, тривала трохи більше півгодини.

З церкви тримісячного принца, одягненого в традиційне мереживне платтячко, винесла його мати, герцогиня Кембриджська Кейт.

Фотографії з церемонії, в тому числі історична фотографія королеви Єлизавети Другої з трьома майбутніми монархами - її сином, онуком і правнуком - будуть опубліковані в четвер.