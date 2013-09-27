Британського принца Джорджа хрестять 23 жовтня

"Їх Королівські Високості герцог і герцогиня Кембриджські раді оголосити, що хрестини принца Джорджа відбудуться в середу, 23 жовтня, в Королівській каплиці палацу Сент- Джеймс. Принц Джордж буде хрещений архієпископом Кентерберійським Джастіном Уілбі", - йдеться у повідомленні прес-служби Кенсінгтонського палацу, передає РІА Новости.

Принц Джордж -третій у черзі на британський престол після свого діда, принца Уельського Чарльза, і батька.

На церемонії будуть присутні близькі родичі з обох сторін. Імена інших високопоставлених гостей будуть оголошені пізніше. Хрестини вважаються сімейною подією.

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Дітям з королівської родини раніше надягали на хрещення мереживну сорочку, пошиту для старшої дочки королеви Вікторії в 1841 році. Кілька років тому було зшито нове плаття - точна копія старого. Першою дитиною, хрещеною у ньому, став син графа і графині Уессекського віконт Северн. Проте журналісти, що висвітлюють життя королівської сім'ї, не виключають, що для принца Джорджа буде зроблено виняток і він буде хрещений у старовинній сорочці.

Імена хресних поки не називаються. У дітей з королівської сім'ї може бути кілька хрещених батьків і матерів. Серед найбільш вірогідних претендентів на роль хрещених принца Джорджа називаються сестру Кейт Міддлтон Піппу і брата принца Вільяма Гаррі .