Іванішвілі заявляє, що ніяких дострокових виборів у Грузії не буде

Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі спростував поширену в ЗМІ інформацію про плани провести в країні дострокові парламентські вибори.

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Грузинська газета "Аліа" з посиланням на джерело раніше повідомила, що питання проведення дострокових парламентських виборів у Грузії нібито майже вирішене. За даними газети, Іванішвілі в новому виборчому списку залишить 50 чоловік з нинішнього складу парламентської більшості. При цьому серед них нібито немає лідерів Республіканської партії і партії міністра оборони Іраклія Аласанія - "Наша Грузія - Вільні демократи".

"У нас це питання не розглядається ... Ми повинні навчитися поважати Конституцію і законодавство... Немає жодних ознак проведення нових парламентських виборів", - передає агентство "Новини-Грузія" слова Іванішвілі.