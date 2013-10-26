У Дагестані ліквідували майстерню з виготовлення поясів "смертників"

У Дагестані ліквідовано майстерня з виготовлення вибухових пристроїв і поясів "смертників". Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на Інформаційний центр Національного антитерористичного комітету.

"У ході оперативно-розшукових заходів була отримана інформація про знаходження в одному з будинків на околиці Хасав'юрта майстерні, в якій нейтралізовані напередодні бандити готували саморобні вибухові пристрої", - сказав представник НАК.

Він повідомив, що при огляді будинку співробітники МВС і ФСБ виявили три саморобні вибухові пристрої, десять заготовок для поясів "смертників", три розвантаження, чотири комплекти автономерів.

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"У приміщеннях була виявлена ​​і література екстремістського характеру і перуки, які могли бути використані для зміни зовнішності і скритного переміщення в цілях здійснення терактів", - сказали в НАК.

Вибухові пристрої були знищені на місці шляхом підриву. "В результаті будова, в якій знаходилася майстерня, обрушилося. Ведуться роботи з огляду руїн", - повідомили в НАК.

"Проведена силами правопорядку спецоперація дозволила запобігти серії терактів, які могли призвести до великих жертв", - резюмували в НАК