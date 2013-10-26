У Росії розбився літак, дві особи вижили

Літак Ан-2, що розбився в суботу ввечері в Красноярському краї, майже повністю згорів, повідомляє РІА Новини.

Раніше МНС РФ повідомив, що приватний літак Ан-2 впав при заході на посадку в селищі Тайгове Красноярського краю, дві людини загинули, ще двоє постраждали.

"Літак продовжує горіти, вже виявлено тіло одного загиблого", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, два пасажири, що вижили при падінні літака, вже доставлені в населений пункт Тайгове.

Слідчі порушили справу за фактом падіння літака.

"Кримінальну справу порушено за статтею "порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту", - сказав співрозмовник агентства.

За даними МВС, причиною катастрофи літака могла стати несправність двигуна.