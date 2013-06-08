Під Києвом розбився літак: є жертви

Сьогодні приблизно опівдні в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом зазнав аварії спортивний літак Як-52, внаслідок чого пілот літака загинув, пасажира у важкому стані доставлено до лікарні.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

«Інформація надійшла близько 11.13. На полі поблизу села Петропавлівська Борщагівка розбився літак Як-52. Пілот загинув. Причини аварії встановлюються», - повідомили в прес-центрі.

На місці події вже працюють співробітники транспортної міліції і прокуратури.