Під Києвом розбився літак: є жертви
12:54, 08 червня 2013Суспільство
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Біля Києва на аеродромі "Чайка" сьогодні розбився навчально-тренувальний літак "Як 52".
Сьогодні приблизно опівдні в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом зазнав аварії спортивний літак Як-52, внаслідок чого пілот літака загинув, пасажира у важкому стані доставлено до лікарні.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
«Інформація надійшла близько 11.13. На полі поблизу села Петропавлівська Борщагівка розбився літак Як-52. Пілот загинув. Причини аварії встановлюються», - повідомили в прес-центрі.
На місці події вже працюють співробітники транспортної міліції і прокуратури.
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