ЄС ще на рік продовжив санкції проти Білорусі
Рада Євросоюзу продовжила до 31 жовтня 2014 року дію "обмежувальних заходів" проти Білорусі.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.
"Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що не всі політичні в’язні були звільнені, і жоден з відпущених на волю не був реабілітований, а ситуація з дотриманням прав людини, законності і демократичних принципів у Білорусі не поліпшилася", - йдеться в прес-релізі.
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Рада ЄС також залишила в списку фізичних і юридичних осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС і чиї активи на території співтовариства заморожено, 232 фізичні особи і 25 компаній і підприємств.
Рішення про продовження дії санкцій набуде чинності 30 жовтня.
ЄС, що заявляє про порушення прав людини в Білорусі, запровадив щодо Мінська санкції, обмеживши в'їзд білоруських чиновників на територію Євросоюзу, і поставив умовою поліпшення відносин звільнення всіх політв'язнів.