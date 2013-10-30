У центрі Чилі стався землетрус магнітудою 5,6
08:25, 30 жовтня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 5,6 стався в центральній частині Чилі
У Чилі стався землетрус
Землетрус магнітудою 5,6 стався в центральній частині Чилі в середу, повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США.
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Епіцентр землетрусу, зафіксованого в 6.51 мск, розташовувався в 18 кілометрах на схід від міста Констітусьон. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 35 кілометрів.
Про жертви, постраждалих або руйнування не повідомляється.
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