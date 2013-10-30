ЗМІ: Спецслужби США могли прослуховувати телефон Папи Римського

Як передає Газета.Ru з посиланням на сайт газети Panorama, Агентство національної безпеки з 10 грудня 2012 року до 18 січня 2013 року прослухало 46 млн телефонних дзвінків на території Італії.

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«Серед них цілком могли виявитися вихідні та вхідні телефонні дзвінки Ватикану», - пише газета.

Зазначається, що спецслужби могли прослуховувати Ватикан і пізніше, в період підготовки й проведення конклаву. АНБ могло відстежувати дзвінки всіх кардиналів, які брали участь у конклаві, зокрема Хорхе Маріо Бергольо, якого було обрано Папою Римським.