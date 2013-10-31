АНБ США знову виправдовується: тепер перед Ватиканом

"Заяви, що АНБ працювало щодо Ватикану, опубліковані в італійському журналі Panorama, є неправдою", - йдеться в заяві представника агентства, яке відповідає за електронне стеження, пише РІА Новости.

Журнал раніше повідомив, що АНБ прослуховувало телефонні дзвінки у Ватикані, в тому числі, ймовірно, в період виборів папи Римського.

На тему: ЗМІ: Спецслужби США могли прослуховувати телефон Папи Римського

В останні місяці у США виникли тертя з низкою країн через одкровення колишнього технічного співробітника спецслужб Едварда Сноудена, за словами якого американські розвідники перехоплювали комунікації ряду світових лідерів.

Німеччина направила до Вашингтона високопоставлену делегацію, щоб висловити невдоволення інформацією про прослуховування мобільного телефону канцлера Ангели Меркель. Напруженість виникла також у відносинах з Бразилією, Францією, Іспанією та іншими країнами.