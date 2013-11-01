Сьогодні Європейському Союзу виповнюється 20 років

Європейському союзу сьогодні виповнюється 20 років. Саме 1 листопада 1993 в силу вступив так званий Маастрихський договір, який заклав основи існування Єдиної Європи в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні. За 20 років нове об'єднання, створене на базі вже існуючих коаліцій, значно розширилося і серйозно збільшило не тільки свої території, а й економічну міць.

Крім відкриття економічних кордонів, були зняті візові та валютні обмеження, ввівши єдину грошову одиницю. Вони поки торкнулися не всіх країн, що входять в союз, але це лише питання часу, повідомляє Euromag. Однак головним, на думку багатьох європейських лідерів та експертів, на шляху становлення Єдиної Європи стала фінансова криза, що почалася п'ять років тому. Сказати, що вона подолана, сьогодні ще мало хто зважиться, проте не можна не відзначити того факту, що і Греція, і Кіпр, і Італія були врятовані спільними зусиллями і зараз стали на шлях виходу з рецесії.

Один з найприємніших «подарунків» Євросоюзу піднесла Іспанія, яка кілька днів тому офіційно оголосила про вихід з рецесії, хоча ще рік тому їй пророкували долю Греції, а деякі фахівці заявляли, що «неминучий крах Іспанії знищить ЄС». Але ці прогнози не збулися і ті, хто підписував Маастрихтський договір, отримали ще один привід для гордості.

Сьогодні в Євросоюз входять 28 країн. Останньою до альянсу приєдналася Хорватія. У жовтні в Брюсселі був офіційно представлений план розвитку союзу, який фактично позначив проект з об'єднання всіх країн континенту.