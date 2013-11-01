Кількість постраждалих у стрілянині в аеропорту Лос-Анджелеса зросла до 7 осіб

Кількість постраждалих під час стрілянини в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса склала сім осіб, з них шестеро доставлені до лікарні, повідомив на прес-конференції у прямому ефірі американських телеканалів представник поліції міста. Про це повідомляє РІА «Новости».

При цьому присутній на прес-конференції шеф поліції аеропорту Патрік Ганнон не підтвердив і не спростував інформацію про наявність загиблих. Телеканали раніше повідомляли, що в результаті стрілянини загинув один співробітник управління безпеки на транспорті.

За словами Ганнона, поліція вважає, що стрілок діяв сам і використовував штурмову гвинтівку. "Представники TSA переслідували підозрюваного в аеропорту і вступили в перестрілку з ним. Підозрюваного вдалося затримати", - сказав Ганнон.