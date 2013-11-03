Президент Південної Кореї готова зустрітися з лідером КНДР

Цю заяву президент, яка прибула до Парижа в суботу, зробила в інтерв'ю французькій газеті Figaro. В інтерв'ю Пак Кин Хе підкреслила, що готова провести зустріч з північнокорейським лідером у будь-який час, але це повинні бути не "переговори заради переговорів", а зустріч, що ґрунтується на щирості, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

Президент Південної Кореї в черговий раз закликала КНДР відмовитися від ядерної програми, підкресливши , що Пхеньян "живе ілюзією", що зможе відновити економіку, одночасно нарощуючи військово-ядерний потенціал.

На тему: Вчені: КНДР перезапустила ядерний реактор

У рамках триденного візиту Пак Кин Хе у понеділок зустрінеться з президентом Франції Франсуа Олландом. Зустріч буде спрямовано на обговорення переважно економічних питань, проте південнокорейський президент планує також заручитися підтримкою Олланда в питанні конфлікту на Корейському півострові.

Після Франції Пак Кин Хе вирушить до Великої Британії та Бельгії.