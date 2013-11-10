Землетрус магнітудою 5,2 стався в Таджикистані

«Епіцентр землетрусу знаходився за 26 кілометрів на південний схід від Душанбе в Яванському районі», - повідомив РІА «Новости» черговий інституту сейсмології Таджикистану.

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За його словами, подію було зафіксовано о 10.15 за місцевим часом. У Душанбе магнітуда землетрусу становила 5,0 - дуже хиталися висотні будинки, деренчали стекла.

Відомості про жертви і руйнування не надходили.