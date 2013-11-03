За останню добу у світі сталися чотири потужні землетруси

Так, землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера стався в ніч на неділю біля західного узбережжя індонезійського острова Суматра, цунамі не очікується, повідомили РІА Новости в Національному управлінні метеорології, кліматології і геофізики (НУМКГ) Індонезії.

Епіцентр підземного поштовху розташовувався за 421 кілометр на північний захід від островів Сімелуе в найзахіднішій індонезійській провінції Ачех, вогнище землетрусу залягало на глибині лише за десять кілометрів під поверхнею Індійського океану.

Повідомлення про жертви і руйнування не надходили.

Як відомо, Індонезія є найбільш сейсмічно активним регіоном у світі. У 2004 році біля північно-західного узбережжя Суматри сталося найсильніший за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч людей у 12 країнах Індійського океану.

Також сьогодні сильний землетрус магнітудою 6,4 стався на схід від острівної держави Тонга, розташованої в західній частині Тихого океану.

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Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Перші поштовхи були зафіксовані о 06.53 в неділю за місцевим часом, за якими через десять хвилин сталися повторні поштовхи магнітудою 5,4. Епіцентр розташовувався за 150 кілометрів від острова Ніуафооу, вогнище залягало на глибині близько 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється. Загроза цунамі не оголошувалася, повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Крім того, землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні на сході японського острова Хонсю, загрози виникнення цунамі немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного метеорологічного агентства країни.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 14.25 за місцевим часом. Епіцентр містився в префектурі Ібараки. Вогнище землетрусу залягало на глибині 70 кілометрів під поверхнею суші.

Поштовхи силою до чотирьох балів відчувалися в 13 японських префектурах, зокрема в столичному регіоні Токіо, в префектурах Тіба, Сайтама, Канагава, Фукусіма й інших.

За повідомленнями ЗМІ, в деяких містах розгойдувалися будівлі. Інформація про руйнування, жертви і постраждалих в результаті землетрусу поки що не надходила.

Також землетрус магнітудою 5,6 стався на острові Нова Британія в Папуа-Нова Гвінея.

Поштовхи були зафіксовані о 12.42 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався за 90 кілометрів на північний захід від міста Кадріан на острові Нова Британія, що входить до складу архіпелагу Бісмарка. Осередок залягав на глибині близько 90 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, Папуа-Нова Гвінея є частиною так званого "тихоокеанського вогненного кільця" (потужного тектонічного розлому), яке характеризується високою сейсмічною активністю.