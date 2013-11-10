У найближчі дні на Землю впадуть фрагменти супутника "Гоче"

"Супутник Європейського космічного агентства (ЄКА), який займався створенням гравітаційної карти Землі, а також спостереженнями за океанічними течіями (GOCE - дослідження гравітації і океанічних течій), в кінці жовтні повністю виробив свій ресурс і зараз наближається до Землі", - зазначив телеканал.

"Ступінь небезпеки, яку представляє супутник для жителів планети, вкрай низька", - уточнив офіційний представник ЄКА. Вчені сподіваються, що апарат практично повністю згорить у верхніх шарах атмосфери, а на поверхню Землі впаде лише незначна кількість фрагментів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми підрахували, що сьогодні супутник ще на 13 кілометрів наблизиться до Землі і ввійде в її атмосферу протягом найближчих 48 годин", - заявив головний спеціаліст проекту "Гоче" Крістоф Стейгер. За оцінкою експертів, уламки апарату можуть впасти на територію Італії. Раніше ЄКА повідомляла, що це перше неконтрольоване падіння супутника на Землю з 1987 року.