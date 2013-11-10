У найближчі дні на Землю впадуть фрагменти супутника "Гоче"
Падіння на Землю фрагментів європейського супутника очікується протягом найближчих 72 годин. Про це повідомив сьогодні британський телеканал "Скай ньюс".
"Супутник Європейського космічного агентства (ЄКА), який займався створенням гравітаційної карти Землі, а також спостереженнями за океанічними течіями (GOCE - дослідження гравітації і океанічних течій), в кінці жовтні повністю виробив свій ресурс і зараз наближається до Землі", - зазначив телеканал.
"Ступінь небезпеки, яку представляє супутник для жителів планети, вкрай низька", - уточнив офіційний представник ЄКА. Вчені сподіваються, що апарат практично повністю згорить у верхніх шарах атмосфери, а на поверхню Землі впаде лише незначна кількість фрагментів, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"Ми підрахували, що сьогодні супутник ще на 13 кілометрів наблизиться до Землі і ввійде в її атмосферу протягом найближчих 48 годин", - заявив головний спеціаліст проекту "Гоче" Крістоф Стейгер. За оцінкою експертів, уламки апарату можуть впасти на територію Італії. Раніше ЄКА повідомляла, що це перше неконтрольоване падіння супутника на Землю з 1987 року.