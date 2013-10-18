Лукашенко порадив боржникам ловити диких качок

Цю тему він порушив під час відвідування МТФ (молочно-товарної ферми) «Вересніца» в Гомельській області.

Глава республіки порадив боржникам, що зазнають труднощів з поверненням кредитів (взятих для розвитку виробництва), зайнятися полюванням. «Вийшло у тебе мармурове м'ясо, не вийшло - лови диких качок, продавай і повертай гроші. Хочеш від туризму - давай від туризму, від приватного бізнесу - чого завгодно, але гроші потрібно віддати», - зазначив він.

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Президент підкреслив, що боржники повинні розплачуватися самостійно і не чекати будь-якої допомоги. «Навіть не розраховуйте, що хтось зараз дасть відстрочку, розстрочку за кредитами. Гроші потрібно повертати », - заявив він, доручивши главі «Банку розвитку Республіки Білорусь» Сергію Румасу «нікому не прощати по грошах», повідомляє Лента.ру.

Раніше Лукашенко неодноразово закликав співгромадян активно трудитися і не покладатися на державну підтримку. Бажаючим заробити він пропонував, зокрема, надавати послуги туристам.

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«Сьогодні в Білорусі тільки ледачий не може заробити собі на нормальне життя, - зазначав президент. - Зробіть послугу тим, хто проїжджає через нашу країну. Машину помий, пиріжок йди продай, туди-сюди, яблука там. І багато так живуть, відкривають бізнес».

Нещодавно, кажучи про способи заробити в Білорусії, Лукашенко також вказав на агромістечка, яких у країні створено понад тисячі. «Люди туди валом йдуть і з Росії, а особливо з Заходу», - заявив він.