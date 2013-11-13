Єлизавета II надіслала особисті кошти постраждалим філіппінцям

Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Точна сума, яку пожертвувала королева, не розголошується. При цьому повідомляється, що Єлизавета II також направила спеціальне послання жителям Філіппін, в якому висловила "свої найщиріші співчуття" родинам жертв та постраждалих від удару стихії, передає ІТАР-ТАСС.

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Напередодні прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосив, що уряд надасть республіці гуманітарну допомогу на суму 10 млн фунтів (16 млн доларів). Він також повідомив, що до Філіппін попрямує ескадрений міноносець британських ВМС "Дерінг" (HMS Daring), команда якого внесе посильний внесок у процес ліквідації наслідків стихійного лиха.

В останні години жителі Сполученого Королівства активно жертвують кошти на користь постраждалих від тайфуну, і, за даними Комітету екстреного реагування при надзвичайних ситуаціях, вже вдалося зібрати більше 1,5 млн фунтів (2,4 млн доларів). У цьому зв'язку в уряді заявили про готовність подвоїти перші 5 млн фунтів (8 млн доларів) пожертвувань, які благодійні організації отримають від пересічних британців в найближчі дні. Таким чином загальний обсяг гуманітарної допомоги Філіппінам з боку офіційного Лондона складе 15 млн фунтів (24 млн доларів).

Як повідомив президент Філіппін Бенігно Акіно, попереднє число жертв тайфуну "Хайян", який обрушився на архіпелаг в минулі вихідні, становить 2-2,5 тис. осіб. Без даху над головою залишилися близько 650 тис. жителів країни, кількість постраждалих перевищує 9,5 млн.