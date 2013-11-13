США внесли нігерійську "Боко харам" до списку терористичних організацій

Про це у вівторок журналістам повідомили американські посадові особи, яким відомо про прийняту адміністрацією США мірою, пише ІТАР-ТАСС.

Перелік іноземних терористичних організацій складається держдепартаментом США на основі міжвідомчих рішень. В даний час до цього чорного списку, який періодично переглядається, входять понад 50 різних угруповань.

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Не виключено, що офіційно про поповнення цього переліку уряд США оголосить вже 13 листопада. Як очікується, разом з організацією "Боко харам" /"Західна освіта - гріх" в перекладі з мови хауса/ до списку буде внесено її "відгалуження" під назвою "Ансар".

На практиці цей крок означатиме, зокрема, що фізичним і юридичним особам у США буде заборонено мати будь-які справи з угрупуваннями, щодо яких застосовуються каральні заходи, у тому числі надавати їм матеріальну допомогу. Будь-які активи угруповань у разі виявлення під юрисдикцією США будуть заарештовані.