Тисячі мародерів на Філіппінах розграбували склад з рисом, кілька людей загинули

Вісім людей загинули при розграбуванні складу з рисом у філіппінській провінції Лейта, що постраждала від тайфуну «Хаян», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press у середу, 13 листопада.

На територію складу з рисом, розташованого в муніципальному окрузі Алангаланг (Alangalang), увірвалися кілька тисяч людей. У будівлі, що не розрахованому на таку кількість людей, обвалилася одна зі стін. У результаті виниклої через обвалення стіни паніки, вісім людей були затоптані на смерть. Поліція і військові, як заявили представники влади, не змогли перешкодити мародерам винести зі складу більше ста тисяч мішків з рисом.

Крім розграбованого складу з рисом, додали вони, в окрузі Алангаланг є ще кілька продовольчих сховищ. Однак місцезнаходження інших складів вирішено тримати в таємниці з міркувань безпеки.

Тайфун «Хаян» пройшов через острови Самар і Лейте в центральній частині Філіппін 8 листопада. Швидкість вітру тайфуну складала, за різними оцінками, від 76 до 105 метрів на секунду. Висота піднятих ним хвиль досягала п'яти метрів.

За даними на 13 листопада, в списку загиблих 1883 людини. При цьому, за оцінками президента Філіппін Беніньо Акіно, число жертв тайфуну може досягти 2,5 тисячі осіб.