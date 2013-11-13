У Білорусі міліція зможе штрафувати людей без суду

Депутати Палати представників Національних зборів Білорусі на сьогоднішньому засіданні прийняли в першому читанні поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, що передбачають альтернативну підвідомчість у справах про низку порушень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, альтернативна підвідомчість вводиться у справах про такі правопорушення, як дрібне розкрадання, дрібне хуліганство, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або пива в громадському місці або поява в громадському місці чи на роботі в стані сп'яніння. В даний час розгляд таких адміністративних справ перебуває в компетенції судів.

Слід зазначити, що згідно з новим законопроектом, органи МВС Білорусі зможуть тільки виносити рішення про штрафи, а не приймати рішення про адміністративний арешт.

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При цьому, в Процесуально-виконавчому кодексі про адміністративні правопорушення передбачена норма, згідно з якою, якщо особа не визнає себе винною в здійсненні адміністративного правопорушення, справа стосовно неї обов'язково має бути направлена до суду.

Прийнятий в першому читанні проект закону також передбачає наділення голів судів правом вживати заходів адміністративної дії (аж до адміністративного арешту) до боржників, які ухиляються від виплати стягнутих із них сум.