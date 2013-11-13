У Придністров’ї вживуть заходів щодо дотримання прав людини

Як передає РІА Новости, про це повідомила прес-служба придністровського лідера.

Хаммарберг тричі відвідував Придністров'я (у травні, вересні й листопаді 2012 року). Під час візитів він зустрічався з представниками влади, відвідував спецустанови, притулки і в'язниці. Підсумком роботи Хаммарберга став звіт, який містить тридцять вісім рекомендацій щодо поліпшення ситуації в декількох регульованих владою сферах, зокрема соціальних.

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У липні 2013 року Шевчук створив міжвідомчу робочу групу для підготовки плану з реалізації рекомендацій Хаммарберга. У плані дій виділено основні сфери, що вимагають реформування і поліпшення, визначено терміни реалізації та відповідальні відомства.

У документі визначено 9 основних сфер, серед яких чотири належать до соціальної сфери; дві - до кримінальної, решта належать до судів і системи виконання покарань.