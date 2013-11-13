У Придністров’ї вживуть заходів щодо дотримання прав людини
Президент Придністров'я Євген Шевчук затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій старшого експерта ООН з прав людини в Придністров'ї Томаса Хаммарберга
Як передає РІА Новости, про це повідомила прес-служба придністровського лідера.
Хаммарберг тричі відвідував Придністров'я (у травні, вересні й листопаді 2012 року). Під час візитів він зустрічався з представниками влади, відвідував спецустанови, притулки і в'язниці. Підсумком роботи Хаммарберга став звіт, який містить тридцять вісім рекомендацій щодо поліпшення ситуації в декількох регульованих владою сферах, зокрема соціальних.
На тему: Парламент Придністров'я вважає військову присутність РФ гарантією безпеки
У липні 2013 року Шевчук створив міжвідомчу робочу групу для підготовки плану з реалізації рекомендацій Хаммарберга. У плані дій виділено основні сфери, що вимагають реформування і поліпшення, визначено терміни реалізації та відповідальні відомства.
У документі визначено 9 основних сфер, серед яких чотири належать до соціальної сфери; дві - до кримінальної, решта належать до судів і системи виконання покарань.