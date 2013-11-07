Парламент Придністров'я вважає військову присутність РФ гарантією безпеки

Про це йдеться в прийнятій сьогодні заяві, у відповідь на резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від 2 жовтня, в якій міститься заклик до виведення російських військ, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Для Придністров'я питання військово-політичної присутності РФ є найважливішою гарантією безпеки і дотримання прав людини, особливо в ситуації, коли Молдавія активно нарощує військову співпрацю з НАТО і його окремими членами, насамперед Румунією", - йдеться в заяві.

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У Тирасполі вважають, що питання зміни формату миротворчої операції може вирішуватися тільки після досягнення остаточного врегулювання відносин з Кишиневом.

"Що стосується охорони складів з боєприпасами, що залишилися в Придністров'ї з радянських часів, то ця функція значною мірою спрямована на забезпечення миру і стабільності в цьому регіоні Європи, в чому ПАРЄ має бути зацікавлена​​, а реалізація російською стороною цього завдання є предметом виключно придністровсько-російських відносин", - йдеться в документі.

Російські військові склади в селі Колбасна (Придністров'я) були створені в 1940- х роках. Але основну частину боєприпасів сюди завезли після виведення радянських військ з колишньої НДР, Чехословаччині та інших європейських країн.

У 2001 році російські військові почали вивезення озброєнь та утилізацію застарілих боєприпасів, але потім цей процес був заблокований владою Придністров'я після відмови Молдови підписати план Придністровського врегулювання. За останніми даними, тут близько 20 тис тонн боєприпасів, які охороняє військова частина колишньої 14-ї Гвардійської загальновійськової армії.

Після збройного конфлікту 1992 між Молдавією і Придністров'ям сюди був введений міжнародний миротворчий контингент з трьох батальйонів - Росії (402 військовослужбовців), Молдови (355), Придністров'я (492) і військових спостерігачів з України. Це дало можливість Кишиневу і Тирасполю вести переговори про мирне врегулювання конфлікту.