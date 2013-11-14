Росія може полегшити правила вивезення зброї

"Проект федерального закону розроблено з метою встановлення можливості тимчасового вивезення продукції військового призначення, не включеної в список продукції військового призначення, дозволеної до передачі іноземним замовникам, для проведення показів і участі у виставках за межами території Російської Федерації без прийняття рішення президента Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби кабміну, пише РІА Новости.

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Деякі зразки потенційно конкурентоспроможної продукції військового призначення не включені в список продукції військового призначення, дозволеної до передачі іноземним замовникам, і, виходячи з чинного законодавства, рішення про тимчасове вивезення такої продукції військового призначення приймає глава держав, зазначають в Кабміні.

Федеральну службу з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії запропоновано наділити відповідними повноваженнями. При цьому ФСВТС наділена аналогічними повноваженнями щодо продукції військового призначення, включеної в список військової продукції, дозволеної до передачі іноземним замовникам.