У Фінляндії зіткнулися два винищувачі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеву телекомпанію Yle. Рятувальники вже виявили уламки обох літаків.

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Зіткнення винищувачів BAE Hawk сталося в районі Лестіярві і Перхем на північ від міста Каухава, де розташована льотна школа фінських ВВС. Один з літаків впав в бору Ліньяхарью, а другий - на розташованому неподалік болоті. Обидва пілоти в момент аварії катапультувалися.

Літаки Hawk, розроблені британською компанією BAE Systems, відносяться до класу навчально-тренувальних. За даними Yle, раніше в період з 1995 року в Фінляндії сталося сім аварій за участю таких винищувачів, остання з них - у 2006 році.