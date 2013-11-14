Преса: Рим потопає у пташиному посліді

Щороку майже чотири мільйони шпаків прилітають до столиці Італії на зимівлю, але цьогоріч через скорочення витрат у місті не вжили заходів, які не дають птахам селитися у центральних районах Риму, повідомляє ВВС Україна.

Раніше, аби уникнути непроханих гостей, у місті підстригали розлогі дерева, а також через гучномовці транслювали крики хижих птахів.

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Але у 2013 році до цього не вдалися, тож птахи вкрили товстим шаром посліду вулиці, транспортні засоби і будівлі, повідомила La Stampa.

Засаджений деревами бульвар Lungotevere, який пролягає вздовж річки Тібр, постраждав особливо сильно. Деякі його частини настільки товсто вкриті послідом, що пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти можуть посковзнутися, долаючи його.

На фотографіях, опублікованих Corriere della Sera, видно автомобілі, повністю вкриті гуано - товстим шаром пташиного посліду.

Щоб захиститися від атаки, пішоходи озброюються парасольками або перебігають до укриття.

Ситуація до того дошкуляє місцевим жителям, що деякі з них брязкають каструлями і сковорідками на вулицях і площах, аби відлякати птахів - точнісінько як це робили люди в давнину.