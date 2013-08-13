У Чилі та Аргентині труять найбільших птахів у світі
08:11, 13 серпня 2013Світ
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Влада Чилі та Аргентини розслідують отруєння щонайменше 20 андских кондорів - найбільших літаючих птахів у Західній півкулі, які перебувають під загрозою зникнення.
Джерелом отруєння могли стати туші отруєного худоби
Птахів виявили на скелях в чилійських Андах в 80 кілометрах на схід від Сантьяго. Два птахи померли, інших намагаються врятувати ветеринари, повідомляє Росбалт.
Як припускають експерти, джерелом отруєння могли стати туші отруєної худоби або лисиць (кондори харчуються падаллю).
Не виключається можливість отруєння інсектицидами, які використовуються в сільському господарстві.
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