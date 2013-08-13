У Чилі та Аргентині труять найбільших птахів у світі

Птахів виявили на скелях в чилійських Андах в 80 кілометрах на схід від Сантьяго. Два птахи померли, інших намагаються врятувати ветеринари, повідомляє Росбалт.

Як припускають експерти, джерелом отруєння могли стати туші отруєної худоби або лисиць (кондори харчуються падаллю).

Не виключається можливість отруєння інсектицидами, які використовуються в сільському господарстві.