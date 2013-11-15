У США влаштували перестрілку у відділенні для новонароджених

Як пише РІА Новости з посиланням на місцеве видання Milwaukee Journal Sentinel, поліції міста Мілуокі повідомили про озброєну людину в дитячій лікарні.

Прибулі правоохоронці виявили підозрюваного, який перебував у розшуку, на сьомому поверсі поліклініки у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених.

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У руках 22-річний підозрюваний тримав дитину. Після того як чоловікові повідомили, що він заарештований, він поклав новонародженого і намагався втекти.

Поліцейські відкрили вогонь, поранили втікача у руку і затримали його. Ніхто крім самого затриманого при стрільбі не постраждав.

Чи є новонароджений дитиною підозрюваного, поки невідомо. Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та вогнепальної зброї.