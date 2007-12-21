Віце-президент США привітав Тимошенко
22:15, 21 грудня 2007Світ
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Діка Чейні цікавила енергетична безпека
Віце-президент США Дік ЧЕЙНІ привітав Юлію ТИМОШЕНКО з обранням на посаду прем‘єр-міністра України.
Як повідомляє прес-служба уряду, сьогодні відбулася телефонна розмова прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ.
Віце-президент привітав Ю.ТИМОШЕНКО з формуванням більшості у парламенті, затвердженням коаліційного уряду та обранням на посаду прем‘єр-міністра.
Д.ЧЕЙНІ побажав Ю.ТИМОШЕНКО наполегливості у здійсненні глибоких економічних та соціальних реформ.
Також відбувся обмін думками щодо актуальних питань енергетичної безпеки.
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