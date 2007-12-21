Віце-президент США привітав Тимошенко

Діка Чейні цікавила енергетична безпека

Віце-президент США Дік ЧЕЙНІ привітав Юлію ТИМОШЕНКО з обранням на посаду прем‘єр-міністра України. Як повідомляє прес-служба уряду, сьогодні відбулася телефонна розмова прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ. Віце-президент привітав Ю.ТИМОШЕНКО з формуванням більшості у парламенті, затвердженням коаліційного уряду та обранням на посаду прем‘єр-міністра. Д.ЧЕЙНІ побажав Ю.ТИМОШЕНКО наполегливості у здійсненні глибоких економічних та соціальних реформ. Також відбувся обмін думками щодо актуальних питань енергетичної безпеки.

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