Грузія хотіла б поширити ЗВТ з ЄС на Абхазію та Південну Осетію - глава Місії при ЄС

Грузія після створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом хотіла б поширити її дію і на два регіони - Абхазію та Південну Осетію, - які проголосили незалежність після грузинсько-російської війни 2008 року.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила на конференції "Східне партнерство" та труднощі трансформації", організованій німецьким Фондом Ганса Зайделя, голова Місії Грузії при ЄС Наталія Сабанадзе.

"Після того, як зона вільної торгівлі вступить у тимчасове виконання, буде важко поширити її на ці регіони, але ми будемо думати як це зробити", - сказала посол Сабанадзе. "Є сильне бажання економічно пов'язати ці регіони. Є воля до того, щоб наблизити ці регіони до решти Грузії, щоб створити таку модель економічної співпраці через поширення зони вільної торгівлі з ЄС і на них", - наголосила Сабанадзе.

Як повідомляв УНІАН, на вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада Грузія разом з Молдовою планує парафувати Угоду про асоціацію з ЄС, частиною якої є глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між Грузією та Євросоюзом. Тбілісі планує підписати ці документи наступного року за головування в ЄС Італії.

Україна, у разі виконання усіх вимог з боку ЄС, планує підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС на вільнюському саміті, що може знизити ціни на українському ринку та здешевити турецькі товари.