Після вступу Польщі до Євросоюзу ціни на товари для жителів країни впали на 70%, повідомив генеральний консул Республіки Польща в Донецьку Якуб Волонсевич.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на круглому столі, організованому Центром дослідження європейської єдності, говорячи про ті переваги, які отримали пересічні громадяни Польщі від вступу країни до Європейського Союзу.

«Що стосується звичайної людини – ціни в магазинах Польщі після входження до Євросоюзу впали на 70%. Тобто, ті монополії, які існували раніше, державні та інші, вони пішли, тому що не зуміли тримати так високо ціни. Це дуже важливо», - сказав генконсул.

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При цьому він додав, що «і зараз ціни на продовольство, на будь-які товари, які раніше продавалися в три рази дорожче, вільні, і не можуть бути вищими, ніж в інших країнах Євросоюзу. Оскільки існують єдині принципи. Не може товар у Польщі коштувати, приміром, у 2 рази дорожче, ніж у Німеччині, тому що підприємці поїдуть відразу до Німеччини й куплять цей товар там. І ціни зрівнюються. Це перевага», - пояснив Волонсевич.